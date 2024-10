Presentata la pellicola "The Return" di Uberto Pasolini

“Questo film parla della guerra, dell’orrore della guerra e ci insegna che l’uomo è sempre la stessa bestia“. Claudio Santamaria sul red carpet della Festa del cinema di Roma dove è oggi è stato presentato “The Return”, l’ultimo film in cui è protagonista insieme a Juliette Binoche del regista e produttore italiano Uberto Pasolini (Full Monty, Still Life)”. “Questo è un film che parla di una vicenda avvenuta 3000 anni fa e se non insegnasse nulla sarebbe un film inutile e invece parla di un uomo che torna in patria e soffre di una sindrome post bellica, se la porta dietro, soffre la guerra, la vede ovunque, sa che è li e che può accadere nuovamente. Questo film ci dice che l’uomo è sempre la stessa bestia. Il film è una grande vicenda umana in cui tutti si possono riconoscere anche per quello che accade in questi giorni nel mondo con le guerre che si avvicinano sempre di più”

