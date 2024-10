Il suo film "Eterno visionario" racconta il grande scrittore italiano

“Pirandello? Oggi schiaffeggerebbe le ideologie e urlerebbe contro la guerra”. Non ha dubbi Michele Placido riguardo le posizioni che avrebbe avuto Luigi Pirandello oggi. L’occasione è la presentazione della sua ultima fatica alla Festa del Cinema di Roma: “Eterno visionario”. Il film racconta il grande scrittore italiano che ha avuto nella vita di Placido un ruolo fondamentale per la sua crescita umana e artistica. “Anche se era fascista come tutti in quell’epoca, perché bisogna guardare il contesto storico, se ne allontanò dopo l’alleanza con Hitler – prosegue – Lui è sempre stato un libertario, oggi avrebbe schiaffeggiato le ideologie, tutte. Un artista deve essere così. Lui scriverebbe racconti ma soprattutto farebbe dichiarazioni politiche contro la guerra, sia in Ucraina che in Palestina perché lui ha avuto i figli prigionieri di guerra durante la prima guerra mondiale. Lui era assolutamente contrario alla guerra”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata