La direttrice artistica Paola Malanga: "Grazie a chi non si vede ma contribuisce al successo"

Tutto pronto per la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma che prenderà il via questa sera alle 19 all’Auditorium Parco della Musica. “E’ la festa di tutti – ha detto Paola Malanga, direttrice artistica – ma soprattutto è la festa che premia il lavoro delle tante persone che non si vedono ma che contribuiscono alla buona riuscita dell’evento”. Un’edizione che ha avuto come pre-apertura l’omaggio a Francis Ford Coppola. Al regista italo-americano è stata intitolata una strada a Cinecittà e martedì ha ricevuto la Lupa Capitolina in Campidoglio. Ed è proprio il film di Coppola, ‘Megalopolis’, uno dei più attesi di questa edizione della kermesse.

