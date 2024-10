Al regista, che presenterà 'Megalopolis' alla Festa del Cinema di Roma, sarà dedicato un viale negli studios

A Cinecittà un’intera giornata dedicata a Francis Ford Coppola, che si appresta a presentare la sua ultima opera ‘Megalopolis‘ al pubblico italiano. Il grandissimo regista italo-americano è stato infatti protagonista di uno speciale omaggio voluto dal Ministero della Cultura e da Cinecittà per celebrare la sua carriera straordinaria, che ha consegnato titoli iscritti nell’immaginario degli spettatori di tutto il mondo. Coppola ha mantenuto un confronto amorevole e costante con il nostro cinema, una delle radici della sua ispirazione, e con gli stessi Studi di Cinecittà, che ha sempre considerato un luogo simbolico del cinema, e dove ha anche lavorato per il suo ‘Il Padrino Parte III‘. Lunedì mattina il Maestro ha ricevuto dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, dalla Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Manuela Cacciamani, la ‘Chiave di Cinecittà’. Inoltre, per la prima volta nella storia dell’azienda, a Coppola è stata dedicata una strada dei mitici studi cinematografici: ‘Viale Francis Ford Coppola‘ fa da oggi parte di Cinecittà e della sua toponomastica.

In serata la presentazione di ‘Megalopolis’

La mattinata precede di poche ore il grande evento serale di presentazione, in anteprima nazionale, di ‘Megalopolis‘, film di pre-apertura della 19ma Festa del Cinema di Roma e di Alice nella Città, in uscita nelle sale con Eagle Pictures. La proiezione a inviti si terrà presso il Teatro 10 di Cinecittà. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica per il pubblico e gli accreditati. “Siamo profondamente grati al maestro Francis Ford Coppola per aver accettato di essere con noi, qui nel tempio del cinema, per presentare una delle sue grandi opere”, dichiara il Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni. “Coppola ha dato vita a una produzione straordinaria come regista, sceneggiatore, produttore e produttore esecutivo, tanto che stilare un elenco completo delle sue opere sarebbe impossibile – prosegue Borgonzoni – Ha ricevuto riconoscimenti dai festival più prestigiosi, ma oggi ci sembrava fondamentale omaggiarlo qui a Cinecittà, affinché il suo contributo artistico rimanga per sempre nella memoria di questo luogo iconico. Ringraziamo anche la governance di Cinecittà per la sensibilità dimostrata nel conferire questo riconoscimento. Personalmente, sono emozionata: i suoi film degli anni ’80, come ‘I ragazzi della 56ª strada’ e ‘Rusty il selvaggio’, hanno segnato la mia generazione e li ricordo con grande affetto. Con orgoglio, celebriamo anche il suo legame con l’Italia, che continua a ispirare la sua straordinaria creatività.”

Cacciamani (ad Cinecittà): “Un Maestro che ha arricchito i sogni di generazioni”

“Cinecittà è il cuore pulsante del cinema italiano – ha dichiarato la Presidente Chiara Sbarigia – ed è diventato in questi ultimi anni un luogo di produzione culturale di respiro internazionale aperto alle forme d’arte più innovative. In questo senso oggi, la presenza di un grande maestro come Francis Ford Coppola, che a Cinecittà lavorò e il cui lavoro è sempre stato guidato da un coraggioso spirito di ricerca, rafforza questa vocazione artistica internazionale. Il suo ultimo visionario film Megalopolis è un grande cantiere aperto su una città del futuro da rifondare che si chiama New Rome, e quale miglior modo per omaggiare la visita di Coppola se non donandogli la chiave di Cinecittà e battezzando col suo nome una delle sue strade?”. Manuela Cacciamani, Ad di Cinecittà, da parte sua dichiara: “Cinecittà dedica oggi una strada a un Maestro che da oltre 60 anni porta la sua arte in giro per il mondo, che ha arricchito sogni e creatività di intere generazioni di cineasti che qui a Cinecittà si sono formati. Cinecittà è stata, è e sarà sempre di più la storia del cinema con i suoi Studi, quelli che ci sono e quelli che si stanno costruendo, con le sue persone che l’hanno fatta diventare grande proprio grazie allo stesso amore per il cinema che Coppola continua incessantemente ad avere. Non è solo un omaggio ma un modo per guardare al futuro forti della storia su cui camminiamo. Sono sicura che per chi vive e lavora a Cinecittà Viale Francis Ford Coppola sarà un posto dove darsi un appuntamento pensando a un’utopia che è stata realizzata”. Martedì 15 ottobre, il Maestro sarà infine protagonista di un incontro all’Auditorium Parco della Musica, a cura di Alice nella Città, con i Giurati della sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema, gli studenti delle scuole di cinema ed il pubblico. Il filmato dell’incontro entrerà poi a far parte del patrimonio dell’Archivio Luce.

