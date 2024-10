La direttrice artistica a poche ore dal via ufficiale della kermesse

“Siamo pronti, anzi prontissimi anche se in realtà abbiamo già cominciato con una pre apertura con Francis Ford Coppola ma stasera c’è l’apertura vera e propria delle Festa con un film italiano molto importante, “Berlinguer, la grande ambizione”. Paola Malanga, direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma, parla a LaPresse della nuova edizione che si aprirà questa sera alle 19 con la proiezione del film che vede protagonista Elio Germano. “Alla fine tutto si incastra e sembra tutto molto naturale ma in realtà c’è uno sforzo notevole da parte di tutti quelli che lavorano alla Festa – tiene a precisare Malanga – soprattutto di quelli che non si vedono ma che sono sempre presenti. Ogni edizione aggiunge un tassello nuovo, quest’anno in particolare c’è la scommessa del Teatro Olimpico, che è sempre nel quartiere Flaminio e che potrebbe diventare una sorta di film district come direbbero gli americani. E’ una sfida interessante – aggiunge – perché è un teatro particolare con una sua storia, un suo pubblico e noi cerchiamo di dialogare con quel pubblico. Come accade ad esempio con il pubblico del Maxxi. La nostra sfida è calamitare al cinema pubblici diversi”.

