Pamela Genini, in corso le ricerche della testa in aree rurali

La donna è stata uccisa lo scorso ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin, il suo cadavere è stato poi vilipeso

Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin, la cui tomba è stata profanata e il cui cadavere è stato vilipeso. Da oggi, personale del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo, con il supporto di personale specializzato del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, ha in corso l’esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo nell’ambito delle indagini relative al vilipendio del cadavere di Pamela Genini. L’attività è finalizzata alla ricerca della parte della salma ad oggi non rinvenuta e interesserà alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite. Le operazioni di ricerca, particolarmente complesse per estensione territoriale e caratteristiche dei luoghi da ispezionare, si protrarranno per più giornate.

Per l’attività è stato richiesto il supporto di un’unità cinofila specializzata del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, impiegata con i cani “Claus”, esemplare di pastore belga malinois e “Hula”, esemplare di pastore tedesco, addestrati alla ricerca di resti umani e parti anatomiche, anche in contesti ambientali complessi e su vaste superfici, attraverso specifiche capacità di individuazione correlate ai processi di decomposizione organica.Le attività si svolgeranno sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria.