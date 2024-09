L'assessore regionale Carlo Daldoss: "Ringrazio la regista Maura Delpero"

“Con immenso orgoglio e grande emozione, accolgo la notizia che il film ‘Vermiglio‘ di Maura Delpero rappresenterà l’Italia nella corsa al miglior film straniero agli Oscar. Questa candidatura non è solo un prestigioso riconoscimento per il lavoro artistico di Delpero, il suo team e tutti i miei concittadini che hanno partecipato come attori a questo progetto, ma anche un tributo alla nostra comunità e a tutta la val di Sole, che con questa pellicola vengono celebrati sul palcoscenico internazionale più importante al mondo. Come ex sindaco di Vermiglio, ho sempre creduto nel potenziale culturale e umano del nostro piccolo paese, ricco di storia, tradizioni e bellezze naturali”. Lo ha detto Carlo Daldoss, ex sindaco di Vermiglio e ora assessore regionale. “Il film non rappresenta solo una storia, ma è un ritratto vivo della nostra comunità, delle nostre radici e delle nostre aspirazioni”, ha aggiunto Daldoss. “Questa candidatura rappresenta per noi tutti un momento di grande visibilità e un’occasione per far conoscere al mondo la nostra realtà. Rivolgo il mio più sentito ringraziamento alla regista e a tutto il cast del film per aver scelto di raccontare la nostra storia con tanta passione e dedizione. Mi auguro che questa candidatura possa essere solo l’inizio di un percorso di successi e che possa portare Vermiglio ancora più lontano”.

