Aveva 63 anni, era noto per le sue interpretazioni nei film Karate Kid

E’ morto Chad McQueen, attore noto per le sue interpretazioni nei film ‘Karate Kid’. Il figlio del leggendario attore e pilota Steve McQueen aveva 63 anni. Sui social la famiglia ha affermato che ha vissuto una vita “piena di amore e dedizione”. McQueen era un pilota automobilistico professionista, come suo padre, e ha gareggiato nelle 24 Ore di Le Mans e 24 Ore di Daytona. Lascia la moglie Jeanie e tre figli, Chase, Madison e Steven, attore noto soprattutto per ‘The Vampire Diaries’.

McQueen ha seguito le orme di suo padre, dedicandosi sia alla recitazione che alla guida di auto da corsa. È diventato famoso per il suo ruolo di Dutch, l’antagonista in ‘The Karate Kid’ del 1984 e nel suo sequel due anni dopo. Sebbene abbia recitato in diversi film dopo il franchise di successo d’azione, tra cui ‘New York Cop’, ‘Squanderers‘ e ‘Red Line’, alla fine si è dedicato più alle corse che alla recitazione e alla fine ha fondato la McQueen Racing, un’azienda che crea auto, moto e accessori personalizzati. Suo figlio Chase, che corre anche lui, e sua figlia Madison ora gestiscono l’azienda.

