Lutto nel mondo dello spettacolo. E’ morto all’età di 93 anni James Earl Jones, leggenda del teatro e del cinema americano, storica voce di Darth Vader, celebre personaggio di Star Wars, e di Mufasa ne ‘Il Re Leone’. Lo ha annunciato il suo agente Barry McPherson, rivelando che l’attore è morto nella sua abitazione. Nella sua carriera, durata fino a 80 anni, ha vinto due Emmy, un Golden Globe, due Tony Awards, un Grammy, la National Medal of Arts e un Oscar alla carriera. Nel 2022 un teatro di Broadway è stato ribattezzato in suo onore.

Nel 1965 Jones è stato uno dei primi attori afroamericani a ricoprire un ruolo continuativo in una soap opera statunitense, ‘As the World Turns’, (Così gira il mondo) e ha lavorato fino a 80 anni e ha dato vita a ruoli cinematografici memorabili come lo scrittore solitario riportato alla ribalta in “Field of Dreams” (‘L’uomo dei sogni’), il pugile Jack Johnson nel successo teatrale e cinematografico “The Great White Hope”, lo scrittore Alex Haley in “Roots: The Next Generation” (Radici) e un ministro sudafricano in ‘Cry, the Beloved Country’.

È stato anche un doppiatore molto richiesto: diede la voce al malvagio Darth Vader in Guerre Stellari e a Re Mufasa (che in Italia è stato doppiato da Vittorio Gassman) in entrambe le versioni del 1994 e del 2019 de “Il Re Leone” della Disney. Sempre lui pronunciava l’annuncio “This is CNN” durante le pause dell’emittente. Ha vinto un Grammy nel 1977 per la sua interpretazione nell’audiolibro “Great American Documents”.

“Se eri un attore o aspiravi a diventare un attore, se battevi il marciapiede in queste strade in cerca di lavoro, uno degli standard che abbiamo sempre avuto era quello di essere un James Earl Jones”, ha detto una volta Samuel L. Jackson. Tra gli altri suoi film ricordiamo “Il dottor Stranamore”, “The Greatest” (con Muhammad Ali), “Conan il barbaro”, “I tre fuggitivi” e l’interpretazione di un ammiraglio in tre adattamenti di Tom Clancy, “Caccia a Ottobre Rosso”, “Patriot Games” e “Clear and Present Danger”.

