L'interprete di Luke Skywalker ha visitato lo Studio Ovale

Quella del 4 maggio è una data cara a tutti i fan della saga fantascientifica di Guerre Stellari. Si celebra infatti in tutto il mondo lo ‘Star Wars Day’, giornata dedicata al popolare franchise cinematografico. La ragione per cui è stato scelto proprio il 4 maggio sta nella pronuncia inglese di questa data, vale a dire ‘May the fourth‘, parole che suonano molto come la famosissima citazione dai film di Star Wars “May the force be with you” (“Che la forza sia con te”). E ormai lo Star Wars Day è diventato così popolare negli Stati Uniti da essere celebrato anche alla Casa Bianca. Venerdì Mark Hamill, 72 anni, interprete del protagonista Luke Skywalker, ha fatto una piccola apparizione nella conferenza stampa quotidiana della portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. L’attore, grande sostenitore dell’esponente dem, ha scherzato con i giornalisti dicendo che avrebbe accettato qualche domanda, purché non riguardasse ‘Star Wars’. “Sono onorato di essere stato invitato alla Casa Bianca per incontrare il presidente”, ha detto. Hamill era già stato alla Casa Bianca durante le amministrazioni Carter e Obama ma non aveva mai visitato lo Studio Ovale. L’attore ha raccontato che Biden gli ha detto di chiamarlo ‘Joe’ e Hamill ha offerto un suggerimento alternativo: “Posso chiamarti Joe-bi-Wan Kenobi? A lui è piaciuto”, ha raccontato.

