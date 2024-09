Leone d'argento a 'Vermiglio', diretto da Delpero. Nicole Kidman e Vincent Lindon vincono la Coppa Volpi

Al via la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia. Trionfo di Pedro Almodovar che ha conquistato il Leone d’oro con ‘The Room Next Door’. Il Leone d’argento invece parla italiano con ‘Vermiglio’, diretto da Maura Delpero. Coppa Volpi a Nicole Kidman e Vincent Lindon.

Leone d’oro a ‘The Room Next Door’

‘The Room Next Door’ regia di Pedro Almodòvar vince il Leone d’Oro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. ‘La stanza accanto’ nella traduzione italiana è il primo lungometraggio in lingua inglese per il regista, dal romanzo ‘What Are You Going Through’ di Sigrid Nunez.

Leone d’argento a ‘Vermiglio’

‘Vermiglio’, regia di Maura Delpero, è il film a cui è stato assegnato il Leone d’Argento. Ambientato nell’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia di una famiglia. Nel cast ci sono Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Orietta Notari, Carlotta Gamba, Enrico Panizza e Sara Serraiocco. “Senza i soldi pubblici il film non avrebbe avuto lo stesso risultato. Dialogo importante tra istituzioni e chi fa cinema”.

Leone d’argento per la regia a ‘The Brutalist’

Il Leone d’argento per la regia è andato a Brady Corbet per il film ‘The Brutalist’ che racconta la storia dell’architetto ebreo László Tóth emigrato dall’Ungheria negli Stati Uniti nel 1947. Costretto a lavorare duramente e vivere in povertà, ottiene presto un contratto che cambierà il corso dei successivi trent’anni della sua vita.

Coppa Volpi a Kidman e Lindon

Nicole Kidman è stata premiata con la Coppa Volpi come miglior attrice protagonista mentre il riconoscimento al maschile è andato a Vincent Lindon. L’attrice australiana purtroppo non era presente in sala, per via della morte della madre è dovuta volare subito negli Stati Uniti. Al suo posto ha ritirato il premio Halina Reijn, regista della pellicola ‘Babygirl’.

A Nanni Moretti il premio dei film restaurati

Nanni Moretti, invece, ha conquistato il premio dei film restaurati con ‘Ecce Bombo’. L’attore-regista dopo aver ringraziato la giuria, anche vista la concorrenza dei grandi film in lizza, ha detto: “Siete stati esagerati” e poi ha lanciato un appello al mondo dei produttori: “Più reattività sulla nuova pessima legge sul cinema”.

