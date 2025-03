Kieran Culkin con la moglie Jazz Charton

La richiesta durante la premiazione sul palco del Dolby Theater di Los Angeles

Un curioso siparietto ha animato la Notte degli Oscar 2025. Protagonisti l’attore 42 enne, Kieran Culkin che ha supplicato la moglie, Jazz Charton, di avere altri figli oltre ai due che già hanno, Kinsey Sioux e Wilder Wolf, scegliendo per questa richiesta il palcoscenico poco riservato del Dolby Theater di Los Angeles. Già a gennaio 2024, durante la premiazione degli Emmy Award, l’attore aveva fatto la stessa richiesta in modo sfacciato.

Durante la Notte degli Oscar ha rincarato la dose

Dal palco degli Oscar, Culkin ha raccontato al pubblico che lui e Jazz Charton avevano fatto un patto nel parcheggio degli Emmy: se lui avesse vinto un Oscar, avrebbero avuto un terzo figlio, ma avrebbero potuto pianificare anche un quarto pargolo. Alla fine, si erano anche stretti la mano. “Devo proprio dirtelo, Jazz, amore della mia vita, hai poca fede”, ha detto Culkin stringendo in mano la statuetta come miglior attore non protagonista per la sua performance in “A Real Pain”, parlando davanti al pubblico rumoreggiante. “Nessuna pressione, ti amo. Mi dispiace davvero di averlo fatto di nuovo. Ora diamoci da fare con quei bambini, che ne dici?”.

