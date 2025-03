La pellicola mette a segno un importante traguardo al box office

‘FolleMente‘ di Paolo Genovese continua a convincere il pubblico italiano macinando incassi al botteghino (9.045.181 secondo i dati Cinetel),realizzando il secondo miglior weekend per un film italiano post pandemia e raggiungendo traguardo della 1.243.978 presenze.

Uscito in sala il 20 febbraio e sempre in vetta al box office, ‘FolleMente‘ – da un soggetto originale di Genovese regista e autore della sceneggiatura con Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella e Flaminia Gressi – già nel secondo weekend di programmazione si conferma come l’evento cinematografico dall’inizio dell’anno.

Il supercast di ‘FolleMente’

Per la pellicola Genovese ha riunito un cast composto da alcuni dei maggiori protagonisti di questa stagione del cinema italiano: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Lonigro (01 Distribution): “Continua la corsa di questo bellissimo film”

“Continua il percorso nei cinema italiani del bellissimo film di Paolo Genovese” – dichiara Luigi Lonigro direttore di 01 Distribution – “Con le sale gremite da nord a sud, FolleMente realizza nell’ultimo weekend di Carnevale, caratterizzato da sfilate di carri e feste in maschera, un secondo fine settimana travolgente. E la corsa continua, come continua a crescere il numero degli schermi dove il film sarà in programmazione per la terza settimana”, aggiunge. ‘FolleMente’ è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema e in collaborazione con Disney+ in associazione con Vice Pictures. L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo

