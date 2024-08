La star australiana al Lido per presentare il thriller erotico 'Babygirl'

Nicole Kidman è arrivata a Venezia per la presentazione del thriller erotico ‘Babygirl’ della regista Halina Reijn, in concorso alla Mostra del Cinema. La star è scesa dal motoscafo con la cineasta olandese e dal co-protagonista Antonio Banderas. “E’ un film che parla di sesso e desiderio, dei nostri sentimenti più intimi e dei nostri segreti, del matrimonio, di verità, potere, consenso. E’ una storia liberatoria, raccontata con lo sguardo di una donna”, ha detto l’attrice australiana in conferenza stampa.

