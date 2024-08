Lionsgate: "Errore ingiustificabile nel nostro processo di verifica"

Lionsgate ha ritirato il nuovo trailer dell’ultimo film di Francis Ford Coppola, ‘Megalopolis’, in quanto comprendeva citazioni di critici inventate. “La Lionsgate sta ritirando immediatamente il trailer per Megalopolis”, ha confermato un portavoce della compagnia di intrattenimento statunitense all’Associated Press. “Offriamo le nostre sincere scuse ai critici coinvolti e a Francis Ford Coppola e American Zoetrope (lo studio cinematografico americano fondato da Francis Ford Coppola e George Lucas, ndr) per questo errore ingiustificabile nel nostro processo di verifica. Abbiamo sbagliato. Ci dispiace”, ha aggiunto. Il trailer, pubblicato mercoledì mattina, includeva citazioni di critici come Pauline Kael e Roger Ebert di altri film di Coppola che in realtà non apparivano nelle loro recensioni. L’intento era quello di evidenziare le critiche che accompagnarono l’uscita di film diventati poi cult come ‘Il Padrino’ e ‘Apocalypse Now’, facendo quindi un accostamento con le recensioni più negative che stanno accompagnando l’uscita del nuovo film di Coppola, un kolossal autofinanziato da 120 milioni di dollari. Il trailer attribuiva una citazione a Kael secondo cui ‘Il Padrino’ era “sminuito dalla sua arte”. Ma Kael amava ‘Il Padrino’ e questa frase non è stata usata nella sua recensione del film del marzo 1972 scritta per The New Yorker. Ebert non ha nemmeno scritto che ‘Dracula di Bram Stoker’ di Coppola fosse “un trionfo dello stile sulla sostanza”, frase invece da lui utilizzata nel recensire ‘Batman’ nel 1989. Nemmeno le citazioni di Rex Reed e Vincent Canby su ‘Apocalypse Now’ sono apparse nelle loro recensioni. ‘Megalopolis’ è stato in lavorazione per decenni e ha ricevuto molte recensioni contrastanti alla sua première al Festival di Cannes all’inizio di quest’anno. È stato anche recentemente al centro di un caso per presunta cattiva condotta sul set, dopo che sono trapelati video di Coppola che abbracciava e baciava comparse durante una scena in un locale. Il film avrà la sua première nordamericana al Toronto International Film Festival il mese prossimo, prima di arrivare nelle sale il 27 settembre.

