Il divo francese si è spento dopo una lunga malattia

È morto a 88 anni Alain Delon, storico attore e icona del cinema europeo degli anni ’60 e ’70. Noto per il suo grande carisma e fascino, nella sua lunga carriera Delon ha interpretato ruoli memorabili in celebri film come Rocco e i suoi Fratelli e il Gattopardo, di Luchino Visconti. L’attore era da tempo malato e aveva annunciato il suo ritiro dalle scene nel 2018. L’annuncio della morte è stato dato dai figli con un comunicato: “Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, con accanto i suoi familiari”, si legge nella nota della famiglia.

