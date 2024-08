L'attore aveva 68 anni e soffriva di problemi cardiaci

Lutto nel mondo del cinema. È morto lo scorso week-end, all’età di 68 anni, Ángel Salazar. Lo riferiscono i media americani. Salazar, è ricordato dal grande pubblico come il fidato aiutante di Al Pacino ‘Chi Chi’ in ‘Scarface’. Poi nel 1993 lavorò nuovamente al fianco dell’attore premio Oscar in ‘Carlito’s Way’.

La fuga negli Usa e gli inizi della carriera

Nato a Cuba nel 1956, Salazar ha lasciato il Paese da adolescente raggiungendo a nuoto la base navale di Guantanamo e stabilendosi poi a New York City. Ha iniziato la sua carriera poco più che diciottenne come stand up comedian. Poi il debutto al cinema senza mai abbandonare il suo amore per l’arte comica. Oltre ai già citati film con Al Pacino, Salazar è apparso anche in ‘Punchline’, film del 1988 con Sally Filed, Tom Hanks e John Goodman. Salazar è anche apparso in ‘Last Comic Standing‘ e in molti speciali di HBO Comedy. L’ultimo film che ha girato è stato The Brooklyn Premiere del regista Eric Spade Rivas, nato a Brooklyn.

