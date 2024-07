Aveva 86 anni. In carriera ha lavorato con grandi registi e ha vinto diversi premi

E’ morto a 86 anni l’attore Roberto Herlitzka. Nato a Torino il 2 ottobre 1937, è stato protagonista di una lunga carriera a teatro, in televisione e sul grande schermo. Ha lavorato con grandi registi come Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino, Lina Wertmüller, Luigi Magni e Luigi Comencini. Nel 2004 ha vinto un Nastro d’argento come migliore attore e un David di Donatello come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Aldo Moro nel film di Bellocchio ‘Buongiorno, notte’. Nel 2013 gli è stato anche assegnato un Nastro d’argento alla carriera.

