L'attrice è morta a Parigi a 92 anni

Lutto nel mondo del cinema. È morta a Parigi a 92 anni Anouk Aimée. L’annuncio è stato dato su Instagram dalla figlia dell’attrice, Manuela Papatakis. Figlia di due attori, Anouk Aimée inizia la propria carriera cinematografica giovanissima nel 1947, a 15 anni. Si afferma definitivamente negli anni Sessanta in Italia con Federico Fellini, che la dirige in “La dolce vita” (1960) con Mastroianni e “8½” (1963). La consacrazione internazionale giunge nel 1966 con “Un uomo, una donna” di Claude Lelouch con Jean-Louis Trintignant e di Pierre Barouh, che fu suo marito fra il 1966 e il 1969 In Italia lavora anche con Marco Bellocchio in “Salto nel vuoto” (1980) e Bernardo Bertolucci. “La tragedia di un uomo ridicolo” (1981). Nel 2003 le viene assegnato l’Orso d’oro alla carriera al Festival del Cinema di Berlino. Il suo ultimo film nel 2019 con Lelouch ne “I migliori anni della nostra vita” (Les plus belles années d’une vie).

