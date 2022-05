Un super fan spagnolo, Daniel Prada, ha iniziato a collezionare memorabilia della celebre saga creata da George Lucas ben 25 anni fa

(LaPresse) Si chiama Daniel Prada il proprietario della più grande collezione privata dedicata a “Star Wars”, che è possibile ammirare, fino alla fine dell’estate, nella mostra “The Fans Strike Back” allestita a New York. Si tratta di un super fan spagnolo che ha iniziato a collezionare memorabilia della celebre saga creata da George Lucas ben 25 anni fa. I suoi oggetti sono in mostra insieme a pezzi di altri appassionati di ‘Guerre stellari’ nel globo, nell’esposizione curata da John Zaller. Sono in tutto 600: dalle statue a grandezza naturale alle figurine, presente anche un’area da esplorare attraverso la realtà virtuale. Proprio oggi, 4 maggio, si celebra lo ‘Star Wars Day’, ricorrenza lanciata in Rete dai fan oltre 10 anni fa per l’assonanza tra la famosa frase del film ‘May the force be with you’ (Che la forza sia con te) e la data 4 maggio in inglese (May the fourth).

