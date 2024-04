La cerimonia di consegna si terrà il 3 maggio

Va a Vincenzo Mollica il ‘David Speciale’ di Donatello. “Il suo stile unico, l’empatia e la sua arte dell’intervista sono da decenni un esempio per chi ha intrapreso la carriera di giornalista”, ha affermato la presidente, Piera Detassis sui social del premio. “Per me una vera ispirazione, per tutti un maestro che sa unire gusto pop, film d’autore, grandi attori e registi”.

La cerimonia di consegna si terrà il 3 maggio nel corso della 69/a edizione del riconoscimento cinematografico.

#VincenzoMollica, giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico, riceverà il David Speciale nel corso della 69ª edizione dei Premi David di Donatello🏆#David69 pic.twitter.com/dibCzWSHzQ — Premi David di Donatello (@PremiDavid) April 26, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata