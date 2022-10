La descrizione dei presunti abusi fa parte di un ricorso presentato nell'ambito della causa tra i due attori per la proprietà di un vigneto che possedevano in comune

Nuovo capitolo nella battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt. In un ricorso presentato al tribunale di Los Angeles, l’attrice sostiene che durante un volo aereo nel 2016, Pitt la afferrò per la testa e poi, afferrò per il collo uno dei loro figli e ne colpì un altro, quando i bambini tentarono di difenderla.

La descrizione dei presunti abusi fa parte di un ricorso presentato nell’ambito della causa tra i due attori per la proprietà di un vigneto che possedevano in comune. Un portavoce di Pitt ha smentito all’Associated Press la veridicità della ricostruzione fatta dall’attrice. Jolie denunciò subito all’epoca i presunti abusi, ma il fascicolo venne tenuto riservato. Sia l’Fbi che la Contea di Los Angeles aprirono un’indagine, ma non riscontrarono elementi sufficienti per procedere contro Pitt.

