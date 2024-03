L'attrice commenta il premio al miglior film internazionale per 'La zona d'interesse': "So perché"

“Se dovesse vincere l’Oscar ‘La zona d’interesse‘ so perché vincerebbe, non certo perche è un film migliore di ‘Io capitano’. Io tifo Italia. Tifo Garrone“. Dopo l’uscita shock di Massimo Ceccherini (“Sappiate che il film della cinquina è più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei“), anche Sabrina Ferilli è finita al centro delle polemiche per la presa di posizione, pubblicata in una story su Instagram poche ore prima l’inizio della cerimonia degli Oscar 2024, nei confronti della pellicola di Jonathan Glazer, che poi effettivamente si è aggiudicata il premio di miglior film internazionale. ‘La zona d’interesse‘ racconta la storia del comandante di Auschwitz, Rudolf Franz Ferdinand Höß, che vive con la sua famiglia in una splendida villa a due passi dal campo di sterminio.

