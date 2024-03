E' bufera sulle parole del noto attore toscano, tra gli sceneggiatori del film di Matteo Garrone

“Sappiate che il film della cinquina è più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei, quelli vincono sempre”. E’ bufera sulle parole di Massimo Ceccherini, noto attore toscano, tra gli sceneggiatori di ‘Io Capitano’ il film di Matteo Garrone candidato agli Oscar nella categoria ‘miglior film straniero’. Ceccherini è intervenuto questo pomeriggio ospite della trasmissione ‘Da noi… a ruota libera’ su Rai1 condotto da Francesca Fialdini. “Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso”, ha detto ancora l’attore toscano che è poi scivolato in una frase che ha fatto letteralmente calare il silenzio in studio, con la stesa conduttrice che ha poi glissato ricordando proprio il film ‘La zona di interesse‘ favorito nella stessa categoria di ‘Io Capitano’. Il film di Jonathan Glazer racconta la vita del comandante di Auschwitz e di sua moglie nei pressi del campo di concentramento in Polonia.

