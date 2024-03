Il figlio d'arte ha ringraziato "la sua terribile infanzia" e la moglie Susan

Robert Downey Jr. ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per il film ‘Oppenheimer’. Un successo a lungo atteso per il figlio d’arte che ha ricevuto il suo primo riconoscimento come attore tre decenni fa. La sua interpretazione del contrammiraglio Lewis Strauss nella pellicola di Christopher Nolan è stata definita una delle sue migliori performance degli ultimi anni.

“Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia”, ha detto Downey Jr. durante il suo discorso, facendo una pausa per le risate del pubblico, “e l’accademia, in quest’ordine”. Ha ringraziato anche sua moglie, Susan. “Mi hai amato di nuovo ed è per questo che sono qui”.

L’attore ha parlato apertamente delle sue lotte passate con la tossicodipendenza. Nel suo documentario del 2022 “Sr.”, che rende omaggio al padre regista, ha rivelato di essere stato dipendente dalle droghe all’età di 8 anni.

Una serie di arresti per accuse legate alla droga e un anno di prigione hanno seguito la prima nomination all’Oscar di Downey 30 anni fa, quando aveva 28 anni. L’attore ha detto recentemente a “The View” che è grato di non aver vinto nel 1993 come miglior attore per “Chaplin”.

