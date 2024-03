Superfavorito nella categoria miglior film 'Oppenheimer' di Christopher Nolan

Dal Dolby Theatre di Los Angeles, la grande notte del cinema: la cerimonia degli Oscar 2024. Superfavorito per la vittoria come miglior film ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan, mentre nella categoria miglior film straniero l’Italia spera con ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone. Ecco tutti gli aggiornamenti sugli Academy Awards, in diretta. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

02:19 Oppenheimer vince anche miglior fotografia

Oppenheimer ha vinto il premio Oscar per la migliore fotografia, firmata da Hoyte van Hoytema, alla 96esima edizione degli Academy Awards in corso a Los Angeles.

01:56 A Oppenheimer premio miglior montaggio

È stato assegnato a Oppenheimer il premio Oscar per il miglior montaggio, realizzato da Jennifer Lame, alla 96esima edizione degli Academy Awards in corso a Los Angeles.

01:52 Migliori effetti visivi a Godzilla Minus One

Godzilla Minus One di Takashi Yamazaki ha vinto il premio Oscar per i miglior effetti visivi alla 96esima edizione degli Academy Awards in corso a Los Angeles.

01:44 Robert Downey Jr miglior attore non protagonista

Robert Downey Jr ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista alla 96esima edizione degli Academy Awards. Il premio gli è stato assegnato per la sua interpretazione nel film Oppenheimer di Christopher Nolan. Per Robert Downey jr è il primo Oscar in carriera.

01:22 ‘La Zona di Interesse’ miglior film straniero, niente da fare per Garrone

‘La Zona di Interesse’ di Jonathan Glazer ha vinto il premio Oscar per miglior film internazionale. Niente da fare per l’italiano Matteo Garrone con ‘Io Capitano’.

01:22 In Usa spot contro antisemitismo di Stand Up to Jewish Hate

Anche durante la notte degli Oscar, l’organizzazione Stand Up to Jewish Hate ha acquistato spazi televisivi per promuovere la propria campagna contro l’anti-semitismo. Lo spot trasmesso su Abc si intitola ‘Neighbors’ e ricorda che ogni anno negli Usa, almeno 895 sinagoghe ricevono allarmi dinamitardi. La campagna di Stand Up to Jewish Hate si è intensificata dopo l’inizio della guerra tra Israele e Hamas.

01:17 ‘Povere Creature!’ vince per i migliori costumi

‘Povere Creature!‘ ha vinto il premio Oscar per i migliori costumi, realizzati da Holly Waddington, alla 96a edizione degli Academy Awards in corso a Los Angeles.

01:14 ‘Povere Creature!’ miglior scenografia, make up e hairstyling

‘Povere Creature!’ ha vinto il premio Oscar per la miglior scenografia alla 96esima edizione degli Academy Awards in corso al Dolby Theatre di Los Angeles. La scenografia del film di Lanthimos è firmata da James Price e Shona Heath. A Povere Creature! è stato assegnato anche l’Oscar per il miglior make up e hairstyling.

00:55 ‘American Fiction’ miglior sceneggiatura non originale

American Fiction di Cord Jefferson ha vinto il Premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale nel corso della 96esima edizione degli Academy Award al Dolby Theatre di Los Angeles. American Fiction è il film d’esordio per Jefferson che ha firmato anche la sceneggiatura. “Questo Oscar mi cambia la vita, grazie per aver dato fiducia a una persona come me che non era mai stata considerata prima”, ha detto il regista dal palco.

00:51 ‘Anatomia di una caduta’ miglior sceneggiatura originale

‘Anatomia di una caduta‘ di Justine Triet ha vinto il Premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel corso della 96esima edizione degli Academy Award al Dolby Theatre di Los Angeles.

00:47 ‘Il ragazzo e l’airone’ di Miyazaki miglior film d’animazione

‘Il ragazzo e l’airone’ di Hayao Miyazaki ha vinto il Premio Oscar come Miglior Film d’animazione della 96esima edizione degli Academy Awards in corso al Dolby Theatre di Los Angeles. Per Miyazaki, 83 anni, è il secondo Oscar in carriera dopo quello conquistato nel 2003 con ‘La città incantata’. È il regista più anziano mai nominato per la categoria e il vincitore più anziano da oltre vent’anni. Miyazaki non era presente alla premiazione. I presentatori Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy hanno accettato l’Oscar a suo nome.

00:44 ‘War is Over!’ miglior corto d’animazione

‘War Is Over!’ ha vinto il premio Oscar come miglior corto d’animazione nel corso della 96esima edizione degli Academy Awards al Dolby Theatre di Los Angeles. Il corto è ispirato alla canzone ‘Happy Xmas (War Is Over)’ di John Lennon e Yoko Ono, il cui figlio Sean è salito sul palco facendo gli auguri alla madre oggi 91enne.

00:32 Da’vine Joy Randolph miglior attrice non protagonista

Da’Vine Joy Randolph ha vinto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film The Holdovers. È la prima statuetta assegnata in questa 96esima edizione. In lacrime l’attrice, che dal palco ha ricordato “quando ero l’unica ragazza nera nella mia classe”. E ha aggiunto: “Vi ringrazio per avermi vista quando ero invisibile“.

00:24 Al via la cerimonia, Kimmel: “Anno difficile ma film super”

È iniziata al Dolby Theatre di Los Angeles la 96esima edizione degli Academy Awards nel corso del quale vengono assegnati i premi Oscar. Per la quarta volta la conduzione è affidata al comico Jimmy Kimmel. “Grazie per questa standing ovation a metà, grazie per avermi richiamato”, ha esordito Kimmel. “Sarà una lunga notte dopo un anno difficile. Nonostante tutto si sia fermato le persone in questa sala sono riuscite a creare film straordinari con interpretazioni meravigliose“, ha aggiunto alludendo allo sciopero che a lungo ha paralizzato Hollywood. Non è mancata una menzione speciale per la protagonista di Barbie, Margot Robbie: “So che siete qua ad applaudire, ma siete quelli che non hanno votato per lei“, ha scherzato riferendosi alla mancata nomination dell’attrice. Poi, tornando sullo sciopero di Hollywood: “Abbiamo imparato che questa strana città ha un cuore ed è una città sindacalista, dove ci sono uomini e donne che lavorano duramente e che potrebbero anche morire se toccassero un attrezzo di lavoro”, ha scherzato Kimmel, prima di lanciare la standing ovation del pubblico per “chi lavora dietro le quinte”.

23:51 Bocelli al Dolby Theatre: “Qui atmosfera contagiosa”

“Essere qui è sempre una bella esperienza. C’è un’atmosfera di grande eccitazione, contagiosa“. Lo dice Andrea Bocelli, in collegamento con Rai1 dal Dolby Theatre di Los Angeles dove va in scena la notte degli Oscar.

23:47 Garrone: “Contenti di essere qui”

“Siamo contenti di essere qui, la forza di questo film è dovuta alla straordinaria interpretazione di questi due eroi contemporanei. È un film che riesce a toccare il cuore in tutto il mondo, dietro i protagonisti ci sono veri migranti che erano veri superstiti. C’è tanta Italia dietro, ma anche tanta Africa”. Così Matteo Garrone ai microfoni di Rai1 al suo arrivo al Dolby Theater di Los Angeles dove va in scena la notte degli Oscar. Il regista è in nomination con il suo film ‘Io Capitano’ per il premio come miglior film internazionale. Con Garrone ci sono i due protagonisti Seydou Sarr e Moustapha Fall. Nella delegazione italiana anche Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema.

23:32 A Hollywood proteste contro la guerra a Gaza

Proteste a Hollywood poco prima dell’inizio della notte degli Oscar. Una protesta di circa un migliaio di persone contro il conflitto a Gaza sta bloccando il traffico vicino al Dolby Theatre dove le star stanno arrivando per il red carpet che precede la cerimonia. La polizia di Los Angeles, che si aspettava proteste, ha rafforzato la sua già numerosa presenza. Il Dolby Theatre e il tappeto rosso sono transennati per diversi isolati in ogni direzione. I manifestanti hanno interrotto il traffico vicino ai controlli di sicurezza su Sunset Boulevard. Tra le star che parteciperanno alla serata di gala degli Oscar c’è chi indossa spille contro la guerra. Tra questi Billie Eilish, in nomination per la migliore canzone con ‘What Was I Made For?’ dalla colonna sonora del film Barbie.

