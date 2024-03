Dieci i candidati al miglior film. Sul palco tantissime star

Dopo un inverno ricco di premiazioni – gli Emmy, i Golden Globe, i Grammy – il più importante di tutti, gli Academy Awards, è alle porte. La 96ª edizione degli Oscar potrebbe essere un’incoronazione per ‘Oppenheimer’, che si presenta con 13 nomination in testa, anche se altri film, tra cui ‘Barbie’, ‘Killers of the Flower Moon’ e ‘Poor Things’ sono in lizza.

Gli Oscar si terranno domenica 10 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. La cerimonia inizierà un’ora prima del solito, e sarà trasmessa in diretta dalla ABC. Lo spettacolo sarà disponibile in streaming su ABC.com e sull’app ABC con un abbonamento via cavo. Jimmy Kimmel, che ha condotto la cerimonia dello scorso anno, sarà il conduttore per la quarta volta. Questo lo mette a pari merito con i colleghi Whoopi Goldberg e Jack Lemmon, e lascia Kimmel dietro solo a Johnny Carson (cinque), Billy Crystal (nove) e Bob Hope (11) tra i presentatori ripetuti degli Oscar. In un’intervista rilasciata all’Associated Press, Kimmel ha dichiarato che le prossime elezioni presidenziali potrebbero essere un argomento per lui, ma non intende assumere un tono molto politico. “Non è proprio l’obiettivo degli Oscar”, ha detto Kimmel. “Non significa che non farò una o due battute sull’argomento. Ma non è proprio il mio obiettivo invocare il nome di colui che non deve essere nominato agli Oscar”.

Ryan Gosling farà una serenata a tutti con la power ballad ‘Barbie’ di Mark Ronson e Andrew Wyatt ‘I’m Just Ken’ e Billie Eilish canterà ‘What Was I Made For’, che ha scritto insieme a Finneas O’Connell. Le altre canzoni nominate includono ‘The Fire Inside’ di Diane Warren, da ‘Flamin’ Hot’, che sarà interpretata da Becky G”, ‘It Never Went Away’ di Jon Batiste e Dan Wilson da ‘American Symphony’ e ‘Wahzhazhe (A Song for My People)’ di Scott George da ‘Killers of the Flower Moon’. I grandi vincitori dell’anno scorso torneranno tutti a presentare lo spettacolo (una tradizione), tra cui Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis. Sono attese star di tutte le generazioni, da Rita Moreno a Bad Bunny. Steven Spielberg, Emily Blunt, Cynthia Erivo, Sally Field, Ariana Grande, Ben Kingsley, Melissa McCarthy, Issa Rae, Tim Robbins, Mary Steenburgen, Anya Taylor-Joy, Charlize Theron, Christoph Waltz e Forest Whitaker sono gli ultimi presentatori annunciati. Tra le altre celebrità che saliranno sul palco del Dolby ci sono le co-star di ‘Scarface’ Michelle Pfeiffer e Al Pacino (probabilmente non insieme), oltre a Gosling, Zendaya, Matthew McConaughey, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Regina King, Jennifer Lawrence, John Mulaney, Octavia Spencer, Jessica Lange, Nicolas Cage, Mahershala Ali, Sam Rockwell, Lupita Nyong’o e Ramy Youssef: America Ferrera e Kate McKinnon di ‘Barbie’ saliranno sul palco insieme per un pezzo divertente, così come le star di “Beetlejuice” Michael Keaton e Catherine O’Hara.

Le 10 candidature per il miglior film sono: ‘American Fiction’; ‘Anatomia di una caduta’; ‘Barbie’; ‘The Holdovers’; ‘Killers of the Flower Moon’; ‘Maestro’; ‘Oppenheimer’; ‘Past Lives’; ‘Poor Things (Povere creature)’; e ‘The Zone of Interest’.

