La cerimonia si terrà a Los Angeles nella notte italiana tra domenica e lunedì

Assalto a ‘Oppenheimer’, ma l’Italia sogna con ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone. Tutto pronto per l’attesa notte degli Oscar 2024, che si svolgerà a Los Angeles nella notte italiana tra domenica e lunedì. Super favorito è il film di Christopher Nolan che racconta la vita del padre della bomba atomica J. Robert Oppenheimer. Una pellicola, quella di Nolan, che dopo essere stata considerata tra le migliori del 2023 e aver fatto incetta di premi ai Golden Globe e ai Bafta (rispettivamente 5 e 7 riconoscimenti) si presenta agli Oscar con 13 nomination tra cui quella per il miglior film, per la miglior regia (Christopher Nolan), il miglior attore protagonista (Cillian Murphy), la miglior attrice non protagonista (Emily Blunt), il miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.) e la miglior sceneggiatura non originale. A contrastare quello che sembra essere un dominio già annunciato ci sono ‘Povere creature!’ di Yorgos Lanthimos con Emma Stone (11 nomination e già vincitore del Leone d’Oro a Venezia), ‘Killers of the Flower Moon’ di Martin Scorsese (10 nomination), ‘Barbie’ di Greta Gerwig (8 nomination) e ‘Maestro’ di Bradley Cooper (7 nomination).

L’Italia spera con Garrone e ‘Io Capitano’

La notte americana avrà però anche delle speranze per l’Italia che saranno rappresentate da ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone che è stato inserito nella cinquina che si giocherà l’Oscar per il Miglior Film straniero. La storia che racconta l’emigrazione africana verso l’Europa si è consacrata all’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia dove ha conquistato il Leone d’Argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all’attore protagonista Seydou Sarr. La pellicola di Garrone, approdata anche in Vaticano e apprezzata da Papa Francesco, è stata candidata come miglior film straniero agli ultimi Golden Globe. I protagonisiti del film attendono la notte con serenità, Seydour Sarr e Moustapha Fall non si dicono ossessionati della possibilità di vittoria anche perché “per noi musulmani tutto quello che viene è nel destino, anche se lo meritiamo”. Ancora poche ore e vedremo il destino cosa avrà riservato a questa speranza italiana, che nella stessa categoria si contende la prestigiosa statuina con il film da battere, che resta il britannico ‘La Zona d’Interesse‘. Scritta e diretta da Jonathan Glazer, la pellicola è stata presentata al Festival di Cannes 2023 dove è stata premiata con il Grand Prix Speciale della Giuria.

