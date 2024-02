Oltre all'attrice italiana ci saranno quattro altri registi e una scrittrice ucraina

Ci sarà anche l’attrice e regista italiana Jasmine Trinca nella giuria del Festival di Berlino in programma dal 15 al 25 febbraio 2024. Lo comunica la Berlinale. Oltre a Trinca, nella giuria che assegnerà gli Orsi d’oro e d’argento, ci saranno anche Lupita Nyong’o (presidente), Ann Hui, Albert Serra, Oksana Zabuzhko, Brady Corbet e Christian Petzold.

Nessuno degli Orsi potrà essere premiato ex aequo. La Giuria non potrà assegnare più di un premio allo stesso film, fatta eccezione per i premi alla recitazione, che potranno essere assegnati in aggiunta a qualsiasi altro premio (Orso d’Oro, Orso d’Argento Gran Premio della Giuria ecc.).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata