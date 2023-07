La pellicola della Warner Bros. ha conquistato il primo posto con 155 milioni di dollari

Grande successo per ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ ai botteghini americani. La trovata di ‘Barbenheimer’ non ha solo funzionato: ha fatto incetta di incassi. La fusione del lancio di ‘Barbie’ di Greta Gerwig e ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan, alimentata dai social media, ha riportato gli spettatori in sala in numero record negli Usa questo fine settimana, superando di gran lunga le previsioni. ‘Barbie’ della Warner Bros. ha conquistato il primo posto con 155 milioni di dollari in 4.243 sale nordamericane, superando ‘The Super Mario Bros. Movie’ (così come tutti i film Marvel di quest’anno) come maggior esordio dell’anno e battendo il record del primo weekend per un film diretto da una donna. Anche ‘Oppenheimer’ della Universal ha superato le aspettative, incassando 80,5 milioni di dollari da 3.610 sale negli Stati Uniti e in Canada, segnando il più grande debutto di Nolan al di fuori di Batman e una delle migliori partenze di sempre per un dramma biografico vietato ai minori.

Si tratta probabilmente del quarto più grande weekend di incassi di tutti i tempi, con oltre 300 milioni di dollari a livello industriale. Il fenomeno ‘Barbenheimer’ aveva lasciato iniziali dubbi per il contrasto estetico tra i due film, ma alla fine entrambi i film ne hanno beneficiato. A livello internazionale, ‘Barbie’ ha guadagnato 182 milioni. ‘Oppenheimer’ ha ottenuto 93,7 milioni di dollari in 78 territori.

L’unica vera vittima è stata ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno’, che nonostante le ottime recensioni e il buon fine settimana di apertura ha subito un calo del 64% nel secondo fine settimana.

“Penso che questa campagna di marketing sia una di quelle che si ricorderanno per sempre”, ha dichiarato Jeff Goldstein, presidente della distribuzione nazionale della Warner Bros. “La vicenda di ‘Barbenheimer’ è stata una vera spinta per entrambi i film”, ha detto Goldstein.”È stato un coronamento per tutti noi”.

