L'attore premio Oscar si è dichiarato innocente

Continua a Londra il processo nei confronti di Kevin Spacey, accusato di aver abusato sessualmente di quattro uomini tra il 2001 e il 2013, periodo in cui ha vissuto prevalentemente in Gran Bretagna ricoprendo il ruolo di direttore artistico dell’Old Vic Theatre. La star del cinema è arrivato in tribunale in taxi. Rischia una pena detentiva. Il procedimento dovrebbe durare circa un mese. Lunedì uno dei suoi accusatori ha descritto in aula l’attore premio Oscar come un predatore “viscido” che i giovani di bell’aspetto sono stati avvertiti di evitare.

