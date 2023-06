Il riconoscimento dal Museum of the Moving Image

Michael J. Fox ha ricevuto a New York un premio alla carriera dal Museum of the Moving Image (MoMI). Con l’attore, che lotta da anni contro il morbo di Parkinson, presenti la moglie Tracy Pollan e le figlie Schuyler Frances Fox e Aquinnah Kathleen Fox. “Ne mancano due. È fantastico; è sempre fantastico quando i bambini sono con noi”, ha dichiarato Michael J. Fox, all’Associated Press prima della cerimonia di premiazione.

