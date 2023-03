Lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov a proposito della vittoria del documentario premiato dall'Academy

Agli Oscar 2023 è stato premiato anche il documentario sul dissidente russo Navalny, che si intitola proprio ‘Navalny’. “Non posso giudicare le qualità di questo documentario, non l’ho visto, quindi non sarebbe logico dire nulla. Anche se non l’ho visto, oso supporre che qui ci sia un certo elemento di politicizzazione del tema. Anche Hollywood a volte non si sottrae al tema della politicizzazione”. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alla domanda su come il Cremlino percepisca la premiazione agli Oscar del documentario su Alexey Navalny, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

