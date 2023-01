Posizionata fuori dall'ambasciata russa a Berlino, presente anche il fratello del leader dell'opposizione a Putin

I sostenitori del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny hanno posizionato fuori dall’ambasciata russa a Berlino una replica della minuscola “cella di punizione” in cui è stato ripetutamente detenuto, nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sua sorte. Circa 100 persone – tra cui il fratello di Navalny, Oleg – hanno partecipato alla manifestazione sul famoso viale Unter den Linden della capitale tedesca. Alcuni avevano cartelli con la richiesta di rilascio di tutti i prigionieri politici in Russia, mentre altri chiedevano che il presidente russo Vladimir Putin fosse processato per i crimini di guerra in Ucraina.

