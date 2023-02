L'attore e regista due volte Oscar: "Questo non è un film imparziale perché questa guerra non è ambigua"

L’attore e regista Sean Penn, vincitore di due premi Oscar, ha presentato al Festival del cinema di Berlino il suo ‘Superpower’, docufilm sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sulla resistenza di Kiev all’invasione russa. Nella conferenza stampa, Penn ha dichiarato: “Questo non è un film imparziale perché questa guerra non è ambigua. Non avremmo consentito al nostro film di fare da palco per un inganno palese”.

