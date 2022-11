La statuetta resterà a Kiev fino alla fine della guerra

(LaPresse) L’attore e regista americano Sean Penn è in visita in Ucraina per la terza volta durante la guerra e ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky, donandogli la statuetta di uno dei suoi premi Oscar come simbolo di fede nella resistenza di Kiev: resterà in Ucraina fino alla fine della guerra. Zelensky, da parte sua, ha insignito Penn con l’Ordine al Merito di 3° grado.

