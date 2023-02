Foto da Instagram

Patrick Stone è scomparso a 57 anni a causa di un attacco cardiaco

Grave lutto per Sharon Stone. L’attrice americana 64enne ha annunciato la morte del fratello Patrick, scomparso all’età di 57 anni a causa di un attacco cardiaco. L’uomo era il padre del piccolo River, morto lo scorso anno all’età di 11 mesi. In un video pubblicato sul suo canale Instagram, l’attrice in lacrime ha ricordato il fratello e ringraziato i fan per il loro “amore e sostegno in questo momento di dolore insormontabile”.

