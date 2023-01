Il post su Instagram: "Grazie a tutti per le belle parole"

Dopo il grave incidente di qualche giorno fa l’attore Jeremy Renner ha pubblicato una foto su Instagram a corredo di un breve messaggio per i suoi fan. “Grazie a tutti per le belle parole. Sono messo troppo male per scrivere ma mando affetto a tutti voi“. Nella foto, l’attore due volte candidato all’Oscar si trova sul letto dell’ospedale e ha delle evidenti ferite in volto.

L’incidente con lo spazzaneve

L’incidente è avvenuto domenica con lo spazzaneve nel tentativo di liberare il vialetto della proprietà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jeremy Renner (@jeremyrenner)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata