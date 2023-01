E' rimasto ferito mentre spazzava la neve

La star degli ‘Avengers‘ Jeremy Renner è in cura per le gravi ferite riportate mentre stava spazzando della neve. Lo ha dichiarato domenica il rappresentante dell’attore. Renner, 51 anni, è in condizioni critiche, ma è stabile. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’entità delle ferite riportate da Renner.

L’attore ha una casa in Nevada, ma non è chiaro dove sia stato ferito. Renner era Occhio di Falco negli ‘Avengers’ della Marvel. È stato due volte candidato all’Oscar per la recitazione, ottenendo due nomination per ‘The Hurt Locker’ e ‘The Town’.

Il film ‘The Avengers’ del 2012 lo ha consacrato come parte della saga della Marvel, con il suo personaggio che è apparso in diversi sequel e ha ottenuto una serie Disney+ tutta sua.

