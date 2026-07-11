Malagò: “Paolo Maldini sarà il direttore tecnico della Nazionale”

Paolo Maldini ha detto sì all’Azzurro. L’ex difensore del Milan e della Nazionale ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Lo conferma a LaPresse il presidente della Figc Giovanni Malagò. Con l’ex rossonero ci sarà il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini, che rivestirà il ruolo di consulente. Assieme a Malagò, i due avranno il compito di individuare il nuovo commissario tecnico azzurro.

“Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia”. È quanto si legge in una nota della Figc.