(LaPresse) Il regista Andrea Pallaoro ha calcato il red carpet di Venezia 79 per la prima del suo dramma italo-americano ‘Monica’ alla Mostra Internazionale del Cinema. Al suo fianco c’erano le sue protagoniste, tra cui Trace Lysette e Patricia Clarkson. Il film racconta la storia di una donna che torna a casa per assistere la madre morente. ‘Monica’ è in concorso alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia insieme ad altri 22 titoli.

