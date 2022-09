'Bones and All' presentato alla Mostra del Cinema

Un’esplorazione ad ampio raggio della differenza, la solitudine, dell’America invisibile raccontata attraverso amori adolescenziali ai margini della società in un’atmosfera di cannibalismo. Diretto da Luca Guadagnino, Bones And All è stato presentato oggi in concorso alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film, scritto da David Kajganich, che ha collaborato con il regista in Suspiria e A Bigger Splash, è un adattamento del romanzo di Camille DeAngelis ‘Bones & All’ (‘Fino all’osso’), edito in Italia da Panini Books. Nel cast Taylor Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz and Mark Rylance. Bones And All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura. “C’è qualcosa in coloro che vivono ai margini della società che mi attrae e mi emoziona – ha commentato Guadagnino -. Amo questi personaggi. Il cuore del film batte teneramente e affettuosamente nei loro riguardi. Mi interessano i loro viaggi emotivi. Voglio vedere dove si aprono le possibilità per loro, intrappolati come sono nell’impossibilità che si trovano di fronte. Il film è per me una riflessione su chi si è, e su come si possa superare ciò che si prova, specialmente se è qualcosa che non si riesce a controllare in sé stessi”. Bones and All è il primo film di Guadagnino realizzato in America e si rifà alla tradizione americana del viaggio trasformativo. Il regista si è imbattuto per la prima volta nella storia in un adattamento della sceneggiatura di uno dei suoi scrittori preferiti: David Kajganich. “Come persona che ha vissuto un’adolescenza rurale chiusa nel Midwest degli anni 80 – ha raccontato Kajganich -, leggere il romanzo di Camille per la prima volta mi ha toccato in un modo inaspettato e stimolante”. Timothée Chalamet, si è preso una pausa dalle riprese di ‘Dune 2’ per apparire a Venezia. “Non vedevo l’ora di lavorare di nuovo con Luca e raccontare una storia che aveva i piedi per terra -, ha detto. Sciami di fan si sono radunati intorno alle banchine dell’Hotel Excelsior per intravedere la star, che si è fermata a posare per qualche selfie. Il personaggio di Chalamet è una parte di supporto per la protagonista del film Maren, che sta facendo i conti con i suoi impulsi sgradevoli. È interpretata dall’attore di ‘Waves’ Taylor Russell, un nuovo arrivato nella famiglia Guadagnino di clienti abituali come Michael Stuhlbarg, nei panni di un inquietante cannibale che incontrano per strada, e Chloe Sevigny. “Non riesco a immaginare cosa significhi crescere con l’assalto dei social media – ha aggiunto Chalamet -. Penso che sia difficile essere vivi ora. Penso che il collasso della società sia nell’aria. Ne odora. E senza essere pretenzioso, spero che sia per questo che questi film contano, perché il ruolo dell’artista è quello di far luce su quello che sta succedendo”. Il film presenta anche una colonna sonora di Trent Reznor, Atticus Ross e musica degli anni 80 dei Joy Division, New Order e persino Kiss, brani scelti da una scatola di cassette che ha ritrovato Kajganich di quando era un adolescente.

