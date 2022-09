L'attore newyorchese in concorso con 'Bones and All' di Luca Guadagnino

(LaPresse) Fan in delirio al Lido di Venezia per l’arrivo di Timothée Chalamet in concorso con ‘Bones and All’ di Luca Guadagnino di cui è protagonista. L’attore newyorchese, protagonista della terza giornata della Mostra, si è presentato sul red carpet con gonna mimetica, anfibi e una giacca nera e rossa dai disegni orientaleggianti. Arrivato alla Darsena si è fermato per alcuni minuti con i fan firmando autografi e concedendosi per qualche selfie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata