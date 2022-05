Al via la 75esima edizione del Festival. 'Final Cut' di Michel Hazanavicius fuori concorso inaugura la rassegna. Attesi Tom Cruise e Tom Hanks

Sulla Croisette si torna agli antichi splendori. Almeno, questo è l’auspicio degli organizzatori del Festival di Cannes, al via domani con la 75/a edizione. Dopo gli anni bui del Covid, che hanno portato alla cancellazione nel 2020 e al ridimensionamento nel 2021, per la kermesse è il ritorno alla normalità. Particolarmente ricco il calendario e tante le star attese sulla Costa Azzurra, tra cui molti nomi forti di Hollywood. Il clou, ovviamente, sabato 28 maggio, con l’assegnazione della Palma d’Oro e degli altri premi. Nella giuria di quest’anno, presieduta dall’attore francese Vincent Lindon, c’è anche l’Italia, rappresentata da Jasmine Trinca che debutta come regista al Festival con ‘Marcel’, protagonista Alba Rohrwacher. Valeria Golino sarà invece la presidente di giuria della sezione ‘Un Certain Regard’.

Tra gli ospiti più attesi sulla Croisette ci sono Tom Cruise, presente per la proiezione, fuori concorso, di ‘Top Gun-Maverick’, sequel del film cult del 1986 e Tom Hanks, che sbarcherà sulla Costa Azzurra per la presentazione di ‘Elvis’ di Baz Luhrmann. Riflettori puntati poi su Anne Hathaway, protagonista femminile di ‘Armageddon Time’ e Kirsten Stewart, nel cast di ‘Crimes of the future’ che segna il grande ritorno di David Cronenberg. Sul tappeto rosso sfileranno, tra gli altri, anche Javier Bardem, Viggo Mortenesen, Marion Cotillard e Tilda Swinton, quest’ultima nel cast del fantasy ‘Thee Thousand Years of Longing’ di George Miller. Il premio Oscar Forest Whitaker riceverà la Palma d’Oro onoraria nel corso della cerimonia d’apertura. Ad aprire la rassegna sarà la commedia ‘Coupez!’ di Michel Hazanavicius, che ha già fatto parlare per il precedente titolo, ‘Z (Comme Z)’, cambiato dopo le proteste delll’Ukraine Institute. In corsa per la Palma d’Oro, 21 lungometraggi: in corsa per l’Italia c’è Mario Martone con ‘Nostalgia’, tratto dal romanzo di Eranno Rea e con Pierfrancesco Favino protagonista. Per il regista campano un ritorno in concorso 27 anni dopo ‘L’amore molesto’.

In gara per il prestigioso premio anche Valeria Bruni Tedeschi, ma con un film di produzione francese, ‘Les Amandiers’, mentre è italiano il soggetto di ‘Le otto montagne’ dei belgi Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, tratto dal libro di Paolo Cognetti, vincitore del premio Strega. Nel cast due pezzi da Novanta del nostro cinema, Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Ma l’Italia è protagonista anche nelle altre sezioni. Cannes Première viene presentata la prima serie di Marco Bellocchio, ‘Esterno notte’, incentrata sul caso Moro. Ad aprire la Quinzaine des Réalisateurs curata da Paolo Moretti, il film di Pietro Marcello ‘L’envol’. Alice Rohrwacher, invece, porterà sulla Croisette il cortometraggio ‘Le pupille’.

