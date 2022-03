L'attore cita il padre delle sorelle Williams che ha interpretato

(LaPresse) Will Smith scoppia in lacrime ritirando il premio Oscar come miglior attore protagonista sul palco del Dolby Theater di Los Angeles. L’attore, che poco prima aveva colpito con uno schiaffo Chris Rock per una battuta infelice sui capelli di sua moglie Jada Pinkett-Smith, nel suo discorso ha citato il papà delle sorelle tenniste Venus e Serena Williams, da lui interpretato nel film ‘Una famiglia vincente – King Richard’, sottolineando che “Richard Williams era un difensore accanito della sua famiglia”. L’attore si è poi scusato “con l’Academy e con tutti gli altri miei colleghi candidati” dopo l’alterco sul palco con Chris Rock. “In questo momento della mia vita mi sento sopraffatto da quello che Dio mi chiede di fare ed essere su questa terra. Per fare questo film ho dovuto proteggere Aunjanue Ellis, una delle donne più forti e delicate che abbia mai incontrato. Ho dovuto proteggere Saniyya e Demi, le due attrici che hanno interpretato Venus e Serena. Sono stato chiamato ad amare le persone, a proteggerle, a essere un fiume per loro. So che per fare quello che facciamo bisogna essere in grado di prendere, di accettare chi in questo settore non ti porta rispetto, sorridendo e facendo finta che tutto vada bene. Voglio essere un messaggero di amore”, ha detto Will Smith nel suo discorso, ringraziando “Venus, Serena e tutta la famiglia Williams per avergli affidato la loro storia. “Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile proiettare luci sugli altri”, ha aggiunto.

