Vinse il premio Oscar nel 1983 per 'Il bacio della donna ragno"

(LaPresse) Hollywood è in lutto. E’ morto, una settimana prima del suo 72esimo compleanno ,William Hurt, premio Oscar per il film il Bacio della donna ragno del 1985. Per l’attore statunitense, che da anni lottava contro il cancro, anche altre tre nomination in carriera, tutte negli anni ’80:tra queste quella come miglior attore protagonista in Figli di un Dio minore e ‘Dentro la notizia-Broadcast News. Tra gli altri film in cui ha recitato “Gorky Park”, ‘Il Grande Freddo’, ‘Uno scomodo testimone’ e il blockbuster del 2008 Hulk.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata