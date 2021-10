Halle Berry

L’attrice premio Oscar è un’ex campionessa di arti marziali in cerca di redenzione dopo un periodo buio

“Bruised – Lottare per vivere” con Halle Berry è il nuovo film che Netflix proporrà in esclusiva sulla sua piattaforma streaming il prossimo 24 novembre. La pellicola drammatica è interpretata dall’attrice premio Oscar per la sua interpretazione in “Monster’s Ball – L’ombra della vita” del 2002 e segna anche il suo debutto alla regia.

“Bruised – Lottare per vivere” di e con Halle Berry: la trama

La sinossi racconta di Jackie Justice (Halle Berry), una lottatrice di arti marziali miste che aveva lasciato lo sport in modo disastroso finendo per strada. Per vivere fa lavori umili e in un periodo sfortunato caratterizzato da rabbia e rimorso, Desi (Adan Canto), il manager nonché il fidanzato, la costringe a partecipare a un incontro clandestino senza esclusione di colpi.

Qui un promotore di tornei di lotta la nota e le promette il ritorno sul ring ottagonale. Non è una seconda chance, ma l’ultima chance e l’ex campionessa accetta. Sembra un nuovo inizio, l’ascesa nell’olimpo dei migliori, ma il piccolo Manny, il figlio che Jackie aveva abbandonato da neonato, si presenta alla sua porta perché il padre cui era affidato è morto. Così, la redenzione prende una svolta personale.

Nel cast ci sono anche Shamier Anderson nel ruolo del promotore, Danny Boyd Jr. in quello di Manny, oltre a Adriane Lenox, Sheila Atim, Valentina Shevchenko e Stephen McKinley Henderson.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata