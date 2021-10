George Clooney

Se vi state chiedendo se il suo Batman sarà in “The Flash”, film attualmente in lavorazione, la risposta è negativa. A spiegarlo è lo stesso George Clooney in un’intervista a “Variety”.

Nella nuova pellicola dell’universo DC Comics, diretta da Andy Muschietti e in arrivo nel 2022, compariranno, infatti, diverse versioni di Batman, con Ben Affleck e Michael Keaton che riprenderanno il ruolo del supereroe. George Clooney, che ha interpretato il ruolo di Batman nel film del 1997 di Joel Schumacher, invece, non ci sarà.

George Clooney: “Vorrei che il mio Batman fosse dimenticato”

“Non me l’hanno chiesto”, ha detto Clooney, “Quando distruggi un franchise come ho fatto io, di solito guardano dall’altra parte quando arriva The Flash”, ha aggiunto l’attore. Clooney ha ammesso che preferirebbe “che quante più persone possibile dimenticassero che ho interpretato Batman”, inclusa la sua famiglia. La stessa moglie Amal avrebbe spiegato a “Variety” che l’attore non le ha permesso di guardare “Batman & Robin”.

“Ci sono alcuni film in cui dico semplicemente ‘Voglio che mia moglie abbia un po’ di rispetto per me‘”, ha spiegato ancora Clooney. L’attore sembra, ormai, più concentrato sulla regia e recentemente ha realizzato “The Tender Bar” per Amazon, tratto dall’omonimo libro di memorie del giornalista Premio Pulitzer J.R. Moehringer, con Ben Affleck, Tye Sheridan e Lily Rabe. La pellicola arriverà nelle sale americane a dicembre e sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 7 gennaio 2022.

