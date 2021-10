L'indiscreazione arriva da Deadline, HBO sta lavorando a una storia ambientata in un club di Los Angeles

Lily-Rose Depp sarebbe stata scelta per interpretare il ruolo di protagonista femminile nella serie drammatica ‘The Idol’ di HBO co-prodotta da Abel ‘The Weeknd‘ Tesfaye e Sam Levinson, creatore di Euphoria. L’indiscrezione arriva in esclusiva da Deadline, che ammette il no comment della rete, ma sembrerebbe che la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis sia pronta a interpretare la cantante pop protagonista della serie proprio a fianco di The Weeknd, che interpreterebbe l’enigmatico proprietario di un club di Los Angeles a capo di un culto segreto.

Al lavoro sulla serie sono Mary Laws (che sarà anche co-produttrice esecutiva) e Joseph Epstein, mentre Levinson, Tesfaye, Fahim, Epstein, Ashley Levinson, Kevin Turen, Nick Hall e Aaron L. Gilbert di Bron Studios saranno i produttori esecutivi. Nella crew ci sarà anche il manager di The Weeknd, Wassim “SAL” Slaiby e il direttore creativo La Mar C. Taylor, che saranno co-produttori esecutivi.

Lily-Rose Depp, la predestinata

Classe 1999, Lily-Rose Depp è stata una modella e nel 2016 è diventata la più giovane testimonial del profumo più venduto al mondo, Chanel N° 5, L’Eau. L’esordio nel cinema risale a qualche anno prima, quando nel 2014 recita in Tusk di Kevin Smith. Il 2021 ha visto l’uscita di tre lavori ai quali ha partecipato: Confini e dipendenze, Voyagers e Wolf. Fidanzata fino al 2020 con l’attore Timothée Chalamet, conosciuto sul set del film Il re (2019), adesso per Lily-Rose si apre la grande possibilità del ruolo da protagonista in ‘The Idol’.

