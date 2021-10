Un'enorme cavità sconvolge la vita di Los Angeles e di una famiglia che lotta per ritrovarsi

È la nuova serie di Nbc e ha come titolo LaBrea. L’ultima fatica dell’emittente statunitense ha avuto un buon successo di pubblico alla sua prima uscita negli Stati Uniti e potrebbe arrivare anche in Europa. Attualmente, sono previsti sei episodi, ma il buon risultato del ‘pilota’ fa intravedere la possibilità di un prosieguo.

Protagonisti di La Brea sono Natalie Zea (The Detour), Eoin Macken (The Night Shift), che interpretano i due genitori, e Zyra Gorecki (Chicago Fire), che porta in scena la figlia.

La Brea, la trama

La storia, apocalittica, si svolge a Los Angeles. La popolazione della città della California viene sconvolta dall’apertura di un’enorme cavità di origini misteriose. Nel corso di questo evento straordinario, una famiglia viene separata: padre e figlia, madre e figlio si ritrovano distanti e catapultati improvvisamente in un mondo primordiale con un gruppo di sconosciuti con i quali dovranno collaborare per la sopravvivenza, coltivando la speranza di ritornare a casa.

La Brea è prodotta da Keshet Studios e Universal Television, con David Appelbaum, Avi Nir, Alon Shtruzman, Peter Traugott, Ken Woodruff e Rachel Kaplan come produttori esecutivi.

